2中國人攜帶豬肉製品驗出豬瘟病毒 累積已達29例

2019-02-23 17:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕從中國帶來的豬肉製品又被驗出非洲豬瘟病毒，驗出病毒的豬肉製品件數已累積29例。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天發布新聞，指出又有3件中國豬肉製品中驗出含有非洲豬瘟病毒。一件是上月28日防檢局新竹分局採樣來自天津的中國籍旅客違規攜帶香腸，這名旅客已裁罰20萬並繳清罰款後入境。

第2件為防檢局高雄分局在高雄機場檢疫站於2月13日從棄置箱所收集到江蘇省懷安市生產的香腸；第三件也是由高雄機場檢疫站在本月17日採樣來自香港的中國籍旅客違規攜帶豬肉餛飩，該旅客經裁罰20萬未繳清罰款，被拒絕入境。

這3件樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

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