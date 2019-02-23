堅信台灣雲豹還存在 東大教授：原民目擊從機車輪前掃過

2019-02-23 17:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學教授劉炯錫到達仁鄉安朔部落訪談族人目擊台灣雲豹事件，至少有2組共6位族人共有2次目擊活生生台灣雲豹，一次是在山崖獵捕山羊，另次是在機車輪胎前跑過。他認為可信度非常高，將協助部落調查台灣雲豹。

台灣雲豹是農委會公告「瀕臨絕種」野生動物。台東林管處說，台灣雲豹在近幾十年來沒有出現的跡象，這次能有如此具體的目擊描述，是需要加以重視，並積極確認。

台東大學教授劉炯錫說，最近聽聞安朔部落有族人在過年期間騎機車到山路遇到台灣雲豹，特別到部落訪談目擊者，他們是部落傳統域的巡守隊員，共乘機車到山區巡邏，結果，一隻台灣雲豹就從輪胎前掃過，他們還來不及嚇到，豹就不見蹤影了！

他從這組隊員口中又得知，有另一組隊員去年夜巡時也遇到台灣雲豹，是一組4人夜巡，先用探照燈看到山崖上有山羊，結果有隻台灣雲豹衝向山羊，像是要獵捕，但一下，羊跟豹都消失了，他們沒有看到完整的豹獵羊過程。

劉炯錫說，事實上，他在台東聽聞的雲豹目擊事件不只這2件，他有多位原住民朋友都描述過看過雲豹，甚至，在1998年訪談布農族狩獵文化時，就有布農族人向他描述獵捕台灣雲豹。

劉炯錫說，台灣文獻上沒有台灣雲豹的文獻記錄，但牠真實存在。他認為，要調查台灣雲豹生態仍應由原住民自主，因此，安朔部落的調查行動，他是站在從旁協助的立場。

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