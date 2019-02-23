暖冬花期短 賞鬱金香要及時

2019-02-23 14:32

〔記者歐素美／台中報導〕每年1月至3月中旬是台中市后里中社觀光花市鬱金香花季，今年受暖冬影響，鬱金香耗損嚴重，鬱金香花季恐提前結束，但「好酒沈甕底」，晚生的冰淇淋、黑后、藍鑽、昆士蘭及白日夢等較特殊的鬱金香，目前正綻放，西洋水仙、風信子、鳶尾、鈴蘭水仙等球莖花卉隨之接替上場，美不勝收。

中社花市今年共引進30萬個、50種花色的鬱金香球莖種植，元旦起陸續綻放，農友賴啟文表示，往年鬱金香花季從元旦開始可持續至3月中旬，今年受暖冬影響，以往每株鬱金香約可持續開花2週才更換，今年則縮短為5天，因需不斷補植，鬱金香球莖耗損約5萬顆，是往年約2萬顆的2.5倍，耗損非常嚴重，使得今年鬱金香花季恐提前在3月上旬即結束，呼籲民眾可趁228連假前來賞花。

不過，「好酒沈甕底」，鬱金香花季雖進入尾聲，但目前主要綻放的花種皆屬晚生的特殊品種，包括紅白相間的冰淇淋、黑色的鬱金香（黑后）、重瓣的藍鑽、有流蘇花邊、宛如康乃馨的昆士蘭還有開到最後，由黃轉橘的白日夢。

賴啟文說，晚生的特殊品種鬱金香，因顏色或花形不同，深受大眾喜愛，例如有流蘇花邊的昆士蘭鬱金香，長的像牡丹，又像玫瑰，十分討喜。

除了鬱金香外，中社花市也種植許多球莖花卉，包括西洋水仙、風信子、葡萄風信子、鳶尾及鈴蘭水仙等，色彩繽紛、美不勝收。即日起至3月15日止，民眾入園賞花即贈送花卉種子一包，台中市民並可享有半價優惠。

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