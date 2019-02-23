學生發起「終結放榜新聞」 雄中雄女支持保護隱私

2019-02-23 11:24

［記者黃旭磊／高雄報導］受夠每年學測後的新聞模式了！雄女、雄中學生等網友發起「終結放榜新聞：拒絕「成功」模板，停止製造神話」連署，高雄中學、高雄女中校長認同原則，支持保護學生個人隱私。

下週一（25日）為學測放榜日，由於去年高雄女中馮姓畢業生遭挖掘感情問題，引發雄女、雄中學弟妹不滿，於網路發起連署，並計畫將連署書送達校長林香吟、謝文斌，對此，兩校校方回應表示，原則認同並予以支持，共同站在保護學生立場，希冀媒體聚焦正向內容表述，避免探查或報導學生個人生活和隱私。

謝文斌說，過去媒體要求採訪放榜特殊案例，學校尊重並徵得學生同意之下受訪，有關學生個人背景及錄取資料是否提供，也以學生意願為前提。

不過，兩校校方共同聲明也提到，媒體有新聞自由與採訪需求，仍需予以尊重，而學生如有特殊表現是否受訪，也應由學生自主之意願來決定，期望報導正向積極逆境奮發向上題材。

高雄市教育局表示，已要求學校踐行「個人資料保護法」等規定，校方應於法制程序下蒐整各方意見，期盼社會大眾相互尊重意見。

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