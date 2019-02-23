全國漆彈大作戰27日起報名 邀逾千好手高雄開打

2019-02-23 10:19

〔記者張忠義／高雄報導〕「2019校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」，2月27日起至3月19日受理報名，首戰將於3月30日震撼登場，高雄市教育局廣發英雄帖，誠邀全國漆戰好手來高雄交流。

教育局表示，今年分大專組、高中組、國中組及親子組，總獎金7萬元，賽程將進行2天對戰，大專組和親子組於3月30日完賽，高中組首日取至前8強，高中組前8強和國中組於3月31日比賽，比賽場地在社教館多用途草坪，首日賽程十分緊湊，當賽事超過下午5點則移師至漆彈場進行「夜戰」。

社教館漆彈場是全國首座公辦民營漆彈場，具備符合國際標準的專業場地，獨立專業的照明系統，讓選手戰得從容盡興，競賽品質更精緻。

今年全國漆彈大作戰大專組將受理30隊、高中組96隊、國中組84隊、親子組54組（3組親子6人為1隊）組成18隊，總隊數以228隊為目標，預估將逾1300位選手參賽，規模壯觀，是國內最大的漆彈賽事，盛況可期。

今年初賽仍採每3隊為一循環組，每隊至少可打2場，各循環組再取一隊晉級，晉級後採單淘汰制，選手比賽用的漆彈及槍枝統一由大會提供，以維公平性。另為鼓勵漆彈新秀踴躍報名，積極奪冠，去年（2018）各組前3名隊伍的選手若組隊參加今年比賽，必須打散重新組隊，且同隊選手不得超過2名曾獲去年前3名各組獎項者（即最多只能2名）。

全國漆彈大賽富刺激性兼具挑戰性，還有團隊榮譽感，深受學生族群青睞，每年都吸引來逾1300位選手參加，所以才能持續舉辦16年，教育局吳榕峯局長、社教館沈坤佑館長竭誠歡迎大家齊聚高雄玩漆彈，切磋戰術。

報名日期自2月27日起至3月19日止，受理報名地點在社教館，每隊報名費用500元，親子組每組200元，為方便學生可利用課餘時間報名，社教館於3月15日（週五）晚上6時至9時，以及3月16日（週六）上午9時至12時、下午1時30分至5時特派專人受理報名事宜。活動簡章及報名表可至該館網站最新消息下載。

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