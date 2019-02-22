醫病》糖尿病友過年大吃大喝 三酸甘油脂飆到破千

2019-02-22 23:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕45歲的王姓高中老師前年罹患第二型糖尿病，規則服藥，卻不忌口，過年大吃大喝，年後三酸甘油脂竟飆到破千，血糖和膽固醇也超標，幸好及早發現高血脂，先飲食控制，經過低油脂及高膳食纖維飲食，並多運動，血糖和膽固醇恢復正常，三酸甘油脂也大幅下降，不用再新增藥物服用。

台中榮總副院長、肝膽腸胃科醫師張繼森指出，血脂肪分為三酸甘油脂和膽固醇，三酸肝油脂標準值應低於150mg/dl，如果破千有些可能胰臟發炎，甚至休克、感染敗血症；膽固醇標準值則應小於200mg/dl，超標會造成日積月累的傷害，提高腦中風、心肌梗塞的風險。

張繼森說，臨床上常見許多糖尿病患者血糖控制不佳，加上飲食不忌口，合併高血脂問題，這名王老師就是過年大魚大肉、吃油膩，加上身體糖分太高，也轉成油脂儲藏，導致身體無法立即代謝大量油脂，造成三酸甘油脂破千，因此糖尿病患者也要注意脂肪攝取。

王老師以為有按時吃降血糖藥物就能控制血糖，因此，工作壓力大就喝啤酒配雞排舒壓，平日也不量血糖，過年時更是大吃大喝，年初四一量血糖竟高達320mg/dl，三酸甘油脂飆到1110mg/dl、膽固醇也有243mg/dl，當場嚇壞了。

張繼森評估，王老師可能短期大吃大喝致使三酸甘油脂飆高，應是高血脂的早期患者，要求先飲食控制和每天量血糖，他也配合營養師開立低油食譜，10天後血糖和膽固醇恢復正常為120及180，三酸甘油脂降到400mg/dl，現在仍持續使用會再降，張繼森說，如果高血脂嚴重且降下不來，可能就得新增降血脂和降血糖藥物。

康善基金會執行長、營養師閻靜玉說，這份低油食譜，一天攝取應6份蔬菜，且要多水溶性纖維，可降低三酸甘油脂、膽固醇，及延緩血糖上升，如全穀類、豆莢、木耳、青花、蕈菇。另外，肉類應吃低脂的雞肉、魚肉，早餐建議燕麥。她說，如果民眾過年吃喝多，造成血糖、血脂稍高，也可先嚐試低油食譜。

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