「黃金」大道！ 芬園600棵黃花風鈴木大爆發

2019-02-22 21:08

〔記者湯世名／彰化報導〕「黃金」大道！彰化縣芬園彰南路綿延5公里長的600棵黃花風鈴木大爆「花」，繽紛燦爛的風鈴木如陽光般熱情綻放，閃閃搖曳的花瓣隨風灑落地面，美得扣人心弦，連日吸引大批遊客追逐，鄉長林世明表示，黃花風鈴木花期約兩星期，歡迎民眾把握機會前來賞花。

芬園鄉彰南路從寶藏寺前延伸到溪頭村約5公里長路段的黃花風鈴木，今年大爆「花」，一路蔓延的黃花風鈴木，成為初春時點綴公路最美的金黃色布幔。花瓣掉落時刻，地上滿是黃花，瞬間成為遊客的天然遊戲場，手上相機的快門按不停，浪漫極了。

賞花的遊客說，芬園鄉除了有櫻花大道，還有彰南路這條鮮豔搶眼的黃花風鈴木大道，這條「黃金」廊道，已成為他們每年此時必來拍照打卡的熱門景點，且今年比去年開得還要茂密，不論是漫步或是驅車經過，甚具詩情畫意，美麗景致完全不輸櫻花，且風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起了黃金雨。

芬園鄉長林世明說，15年前鄉公所在彰南路兩側栽植黃花風鈴木作為行道樹，每逢花季時，沿線金黃色花海，將彰南路裝置成一條「黃金」大道，美到令人屏息。今年由於暖冬少雨，黃花風鈴木提早約一星期開花，且開的更加茂盛，也宣告春天來臨，無論是拍照還是純欣賞，都有不同風情，日前星期假日就吸引大批遊客前來賞花拍照，下星期就是228連續假期，歡迎民眾把握機會，來這條「黃金」大道拍照賞花。

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