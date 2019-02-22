標題又起爭議！醫療團隊痛斥媒體污名化糖尿病

2019-02-22 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕《中時電子報》日前才因「不顧北京反對」的標題遭到網友痛批，今日醫療團隊「MedPartner 美的好朋友」透過臉書批評，《中時電子報》昨日刊出的報導的標題，有污名化糖尿病的問題。

醫療團隊「MedPartner 美的好朋友」在臉書批評，《中時電子報》21日刊出的報導「台灣哪個地區最「好吃懶做」？結果出爐竟是這裡…」，有污名化糖尿病的問題，呼籲《中時電子報》儘快修改標題。

《中時電子報》在報導內文中指出，中彰投地區第二型糖尿病盛行率為全台首冠，且中彰投地區的人吃消夜比率、不運動比率也居於全台之冠。但「MedPartner 美的好朋友」解釋，糖尿病是種多成因疾病，除了飲食與運動習慣之外，遺傳、肥胖、環境及社會危險因子都可能會導致罹患糖尿病。

「MedPartner 美的好朋友」也強調，「疾病污名化不只是對患者的傷害，更對疾病防治有負面影響」，直言《中時電子報》的污名化標題，不僅對中彰投地區的民眾相當不公平，也對疾病預防與推廣相關知識沒有任何助益，當許多專家在努力消弭疾病污名化的同時，「實在不需要有人再來惡化這些問題」。

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