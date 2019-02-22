一天查獲2起無照收托 現場環境風險多

2019-02-22 14:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市社會局日前接獲民眾檢舉無照收托，昨日兵分2路前往善化和安平區，查獲2名保母違規收托4位2歲以下幼兒，各開罰6千元並限期改善。由於現場環境未設置相關保護設施，幼童暴露在風險之下，這也讓社會局呼籲托育務必找合格保母。

社會局指出，2名保母開出每位幼童每月收取1萬3千至1萬4千元不等的費用，但她們皆未取得「居家式托育服務登記證書」，其中1名保母曾因不願配合場地改善，無法成為合格保母。社工昨日實際勘查後也發現，收托環境隱藏許多風險，不僅現場堆積幼兒可輕易拿取的雜物及日常用品，也未設防撞或防跌的保護設施，且廚房、樓梯等危險地方無門欄設置等，都讓幼童暴露在風險之下。

社會局長黃志中強調，違規保母的收托品質令人擔憂，因此托育一定要透過衛福部的保母媒合平台，或各行政區的居家托育服務中心協助媒合，除了居家托育服務中心的訪視員會不定期到保母家進行訪視，要求托育環境安全及在職訓練，為家長及幼兒把關之外，違規保母未依規定投保專業責任險，家長也會無法領取托育費用補助，影響幼兒及家長權益。

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