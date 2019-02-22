清交梅竹賽今年全改友誼賽 兩校學生失望

2019-02-22 14:22

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學與交通大學兩校間的傳統校際體育賽事梅竹賽，今年諮議委員會以10票全部通過並決議，全面改成友誼賽、不計賽點，己亥梅竹清交雙方將不再為爭奪總錦標而戰，消息一出，兩校粉絲專頁都湧入回應，靠北清大與靠北交大也出現許多熱議，對此結果感到失望。

回顧這幾年梅竹賽，皆因選手參賽資格及認知衍生爭議，出現停賽或改友誼賽情況，過去就曾因體資生、體保生問題，讓梅竹賽改為友誼賽，也有因不分系選手問題，導致全面停賽，今年則因拾穗計畫學生參與象棋賽的資格問題，再次引發風波。

己亥梅竹賽的爭議點就在國手資格，誰說了算？原因是清大去年透過拾穗計畫錄取象棋7段（現為8段）的「青少年棋王」葛振衣，其優異的能力與得獎經歷備受矚目，然而籌委會內部也因此對該生的梅竹賽參賽資格產生爭議。

交大認為具有國手資格者的學生不得上場，但清大則主張象棋不同於一般體育類競賽，雖有段位區別，卻無法比照全大運或單項聯賽，區分出一般生與特殊生，認為不能以「國手」身份看待，認為可由單項聯賽委員來決定，但雙方諮議委員對此有所爭論。

最後己亥梅竹諮議委員會在清交雙方各派出5人進行會議，經過數次的討論與僵持，最後在第4次會議時，雙方以10票對0票，全部通過今年己亥梅竹賽全面改成友誼賽，不予計點，也不設總錦標獎。

由於己亥梅竹賽最後改友誼賽，也引發兩校學生討論與論戰，除看不到精采的火力班加油聲音，也沒有互嗆、對摃的場面，對此結果感到失望，不過兩校確定會有8項友誼賽，首先登場的是23日男籃友誼賽、28日的橋藝、圍棋、劍道友誼賽、3月1日的撞球友誼賽，3月3日的飛鏢、射箭、壘球友誼賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/