夫妻共築救命中途之家 愛管「鳥事」樂趣多

2019-02-22 13:17

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛跟太太張之十有4隻「鳥」子女！牠們分別是綠繡眼、樹鵲、竹雞以及金背鳩，牠們幾乎都是落巢後被人拾起送往劉家安置、寄養的。儘管都不是保育類，平凡到在路旁、公園內觸目可及，但基於「命命等值」的觀念，劉創盛、張之十夫婦不管牠們是否嬌貴，一樣「惜命命」，讓牠們「既來之、則安之」。

劉創盛跟姊姊劉月梅一樣非常關心荒野保育，時時刻刻記錄、觀察生活中的環境變遷，跟有相同理念者一起成立新竹縣生態休閒發展協會，透過不斷自學、充實相關知識、與接受相關檢測和調查訓練等，成為新竹縣政府農業處在很多政策推動或環境調查上的有力幫手。

縣府農業處的工作中有一項是對野生動物救傷，成立有「野生動物救傷暨野放工作隊」，但因受限人力，而請劉創盛所領導的協會協助執行。

劉創盛說，在前述工作中，救傷對象如屬保育類，自然要送往六福村主題遊樂園動物醫院安置，但若不是保育類的，因不知該送往何處，他的家於是就自然而然成了臨時的救傷站，由他們夫妻代養。

通常會送到劉家的，除了因母兔誤中除草劑斃命後所遺下的野兔仔外，多以落巢的雛鳥為主。這6、7年來，劉創盛夫妻總共代養了這些雛鳥少說不下2、30隻，有：紅嘴黑鵯、樹鵲、金背鳩、麻雀、家燕、藍鵲、以及五色鳥等各種各類應有盡有，人鳥之間也寫下了許多有趣的點滴。

像是紅嘴黑鵯屬「螞蟻」，貪吃甜。除了有次，1隻尚無自己覓食能力的小紅嘴黑鵯翅膀硬了偷飛到對面電桿上「蹺家」，劉創盛擔心牠挨餓，只好祭出牠最愛的優酪乳，終於把牠拐回家。另隻則愛吃果凍條，還會從劉創盛爸爸的嘴中搶走太陽餅！

另外劉創盛也發現，鳥類是天生的語言學家，不只是八哥、九官鳥很會模仿聲音，紅嘴黑鵯會學電話鈴聲且幾可亂真，現在家裡的樹鵲因為跟張之十感情最好，不僅會模仿她接電話的「喂」的聲音，就連她咳嗽聲也模仿得維妙維肖。

至於每晚跟他搶吹風機的是金背鳩，只要看到他洗完頭髮出來吹風，金背鳩就會湊熱鬧也要吹吹。

劉創盛說，這些雛鳥會落巢，有很多是1種物競天擇的現象。少數像紅嘴黑鵯是因為人們不了解其習性，誤以為落隊的小紅嘴黑鵯是落巢的，所以把牠逕自撿回送來救傷站代養。

事實上經他的觀察發現，紅嘴黑鵯的親鳥會在1、2個小時後回頭來找幼雛，只要人為行為沒有介入，鳥媽媽依舊會把落隊的小紅嘴黑鵯帶回身邊。

也因為各種非保育類的幼雛在劉創盛的家內大集合，所以劉家就是這些鳥類的「種族大熔爐」般，牠們不僅各自可以跟人互動猶如犬貓這類寵物般親暱，各「鳥」之間也很相親相愛，甚至會發展出「跨種族」之愛，讓劉創盛啼笑皆非。

因為他最近就發現，家裡的金背鳩先生就似乎愛上了竹雞小姐，最近不斷對竹雞點頭、跺腳求愛。

劉創盛說，鳥類也有地域性，一般不同種類的禽鳥也會壁壘分明，各據一方，只有在猶如「鳥族」民族熔爐的他家才看得到各種鳥類玩在一起。

原則上這些小鳥長成後，想要遠走高飛，他們就「讓愛自由」，選擇祝福，想要繼續住下來，他們也樂在其中。

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