大貓熊家族最愛栗子大餐 火龍果竟一腳踩爛

2019-02-22 13:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園最近大貓熊館出現特別的食物，保育員開始提供栗子給「團團」、「圓圓」和「圓仔」，栗子放在行豐玩具裡，讓牠們探索「想」方法把美食取出來享用，大貓熊一家遇到不熟悉食物時，起初會有些怕，沒想到「一試成主顧」，大貓熊家族現在超愛甜美的栗子。

園方表示，依照不同季節提供多種不同的竹子及竹筍給大貓熊食用，保育員還會將大貓熊喜愛的食材，如番石榴、甘蔗、地瓜、葡萄及鳳梨等蔬果，分散隱藏在活動場的各個地方，或放置在如大桶子、水管、浮球等容器，讓大貓熊想點辦法才能吃到食物，增加活動量。

為了讓食物更多樣化，保育員總是想方設法，例如農曆過年前後提供綠色大棗子，但「團團」和「圓圓」卻有志一同地在第一時間，放手丟掉。保育員還試過外皮毛毛的奇異果、有點酸酸的百香果和鳳梨，很多小種子的火龍果，一整顆的綠色柚子等。

園方指出，有一次保育員還發現，「圓仔」竟把奇異果皮給吃了，留下一坨果肉，保育員猜測，八成那顆奇異果果肉酸酸的吧。至於軟軟的火龍果，他們一家興致似乎都不太高，保育員甚至見到把火龍果踩爛在現場。

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