台南市房屋稅明年一定降 黃偉哲：回溯15年也取消

2019-02-21 19:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲今天赴市議會就房屋稅事宜進行專案報告，多數與會議員砲聲隆隆，要求自今年課徵的房屋稅應立即「凍漲」。黃偉哲表示，「市長不是萬能，但違法萬萬不能」，市府會立即行文給中央，請示能否召開臨時不動產評價委員會，凍漲這期的房屋稅，如果可以，絕不手軟，如果不能也不嘴硬。國民黨不滿今年未調降，揚言將發動「房衫軍」重回市府抗爭。

至於，明年開徵的房屋稅，黃偉哲說，一定會來調降，將會比今年的81％還要低，他也希望愈低越好。

另外，有關停止追溯民國90年以後的房子部分（回溯15年），黃偉哲表示，這部分市府和議會已有共識，民國105年以前的舊房子均適用舊的稅率，也就是零調漲，新的部分，也一定會朝降稅方式來調整。

黃偉哲表示，由於房屋稅停止回溯到民國90年，稅損超過20億左右，勢必嚴重影響市府的建設以及一些經費發放，市府已著手研議因應。

市議會昨天邀請市長黃偉哲向大會進行專案報告，會議開了一整天，議員砲聲隆隆。國民黨團認為黃偉哲承諾跳票，質疑市長有權利凍漲今年的房屋稅，為何不為？揚言將發起600人以上的「房衫軍」前往市政府抗議。

市議會最後決議，要求市政府應儘速於今年3月召開新組成不動產評價委員會，依法重行檢討評定調降並且凍漲今年開徵的房屋稅。

另外，有關年輕人居住正義及租稅公平問題，黃偉哲表示，台南市有417戶納稅義務人繳了21％的房屋稅，當房屋稅降低，他們是最大得利者，因此到底這是實現了居住正義，還是幫助富人節稅，這中間是有差距的。不過，因為我們是民主的政府，如果大家覺得沒關係，要一體調降，不用排富，市府也是要依照大家的原則來做。

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