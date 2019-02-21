健保納入抗8癌免疫療法藥品 最快4月給付

2019-02-21 17:59

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今日召開健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（以下簡稱「共擬會議」），針對免疫療法納入健保給付，會中再次確認可用預算8億元，將可治療8種癌症的免疫療法藥物納入健保，預估800人受惠，若與藥廠議價順利，有機會最快4月納入給付。

免疫療法療程價格昂貴，健保編列預算約8億元，基於效用最大化原則，訂有給付原則，共擬會議主席陳昭姿表示，包含不適用其他癌症療法、已經無藥可用；排除罹癌器官後，其他肝腎心肺、免疫功能與體能要有一定程度；以及經生物標記確認使用免疫療法可望有高反應率的族群。

不過，陳昭姿指出，醫界評估符合這3個條件的人數約1300名，但礙於經費有限，恐怕1年只能提供800人，可能會參考C肝納入健保給付的模式，採取先登記先使用，但在12週療程後會先評估是否有效，萬一無效就喊停，未必會用到1年，屆時名額可再提供其他人，因此實際可用人數可望大於預估人數。

健保署組長戴雪詠強調，目前通過4款免疫療法藥物可治療黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌等癌症，待與藥廠進行價量協議後，有機會最快4月給付。

另外，今日會議也通過給付乳癌患者手術後出現轉移使用的雙標靶藥物，以及給付類風濕性關節炎減量標準放寬，均可望最快一併於4月上路。

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