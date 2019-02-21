你跑1公里他們捐10元！ 揪3000人「為愛兒跑」做公益

2019-02-21 17:15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕六角國際公司的「日出迎新 為愛兒跑」活動又來了，六角國際行銷部副總監李寵珍說，這次他們計畫號召至少3000名跑友，每人每跑1公里，他們就捐10元給兒童，邀請大家一起來跑步做公益，希望能籌措到至少30萬元善款，屆時將公開捐贈給相關社福機構。六角國際今天（21日）請新竹縣長楊文科見證，路跑大使領軍從縣府出發，用串連全縣1市3鎮9鄉總長110公里的接力，為這場公益路跑造勢。

六角國際說，2019「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑5月18日登場，比賽分為6公里、15公里組，報名跑友等於是讓六角國際替每個人分別捐出60元或150元的善款。

六角國際董事長王耀輝、新竹縣長楊文科、路跑大使張芷瑄今天在縣府大廳為活動造勢，並以公司的珍珠奶茶圖樣當接力棒，由張芷瑄及一群專業的跑者從縣府出發，串連竹縣1市3鎮9鄉，用總長110公里的接力路跑行銷公益路跑。

楊文科說，這已經是新竹縣第3年跟六角國際合辦公益路跑，因為六角國際旗下的「日出茶太」駐點全球5大洲、36國、上百個城市，他期許六角國際也能研發關西仙草茶、客家柚子茶風味的茶飲，把新竹縣的特產及健康美食行銷去世界。

王耀輝說，今年這場路跑取公司之名的「六」以及15週年慶為概念，設計了6公里、15公里兩組路線。活動特色有：首度公開新竹縣秘境路線供跑友挑戰、加贈知名運動品牌美津儂活動T恤，最棒的是，他有信心跑友拿到的回餽贈品金額換算相當於3000元，CP值很高，到4月15日以前都還可以上網報名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/