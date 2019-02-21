手癢下場（火旁）龍脖子被炸傷 苗市長「重溫舊夢」笑稱沒事

2019-02-21 16:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年的苗栗（火旁）龍，將於今晚進行「化龍返天」儀式後，宣告落幕。不過，在日前系列活動的壓軸「（火旁）龍之夜」當晚，苗栗市長邱鎮軍下場參與，持著龍頭帶著龍隊，在炮陣中穿梭，氣勢十足，讓不少民眾驚喜。邱說，他從小玩舞龍長大，一時技癢，下場重溫舊夢，雖脖子被鞭炮炸傷，但他笑稱「沒事！」

48歲的邱鎮軍是土生土長的苗栗市子弟，「（火旁）龍從小看到大」，國中起，更從觀看、轉為投身其中。他說，當時並未有官辦（火旁）龍活動，都由民間自發組龍隊；國中開始，他也與同學、好友組龍隊參加。

邱鎮軍說，早年材料沒有現在多元，他們也是自製舞龍，龍身上的鱗片還是一針一線縫上去，再自行噴漆，以前的龍頭也大又重，比現在重3、4倍，而他從小就個頭高，所以都是他在舞龍頭。

邱鎮軍說，龍隊成軍後，因名氣不大，沒有商家要包龍（火旁），只好到鬧區「打街」，有的商家遠遠看到，趕緊把鐵門關上，結果，龍隊一個星期僅有拿到1千多元的紅包錢。與現今動輒一場數千或上萬元的包龍（火旁）龍相比，真的是天差地遠。

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