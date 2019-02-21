賞台灣燈會停車被索2000元 屏縣府：那是私人停車場

2019-02-21 16:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對網友在網路發文抱怨前往大鵬灣賞燈跨夜停車被索價2000元一事，屏東縣府今天（21日）下午表示，民眾停車地點為私人停車場，縣府此次燈會共規劃11處停車場，且停車完全免費，呼籲賞燈民眾多利用縣府規劃的「燈會好交通」App，掌握交通資訊，再搭乘免費接駁車到燈區。

縣府消保官吳清宜則表示，依停車場法私人設立停車場應經交通主管機關核定，未經核定而收費，主管機關限期未改善者，可處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰；另依路外停車場收費第五點規定，車輛逾期超過時間未駛離者，業者得通知車主限期補缴停車費；消費者如權益受損得洽1950協助。

縣府指出，台灣燈會這次規劃11處停車場各有用途，包含1處大小客車混合停車場、6處純小客車停車場、2處純機車停車場、1處純大客車停車場及1處攤商停車場，不僅完全免費，小客車及機車停車場皆提供快速接駁服務，高雄以北開車來的民眾經國道3號主要停放P5、P6及P1停車場，若經台17線南下可停放P3、P4停車場；而東部開車來的民眾經台17北上則停放於P9、P10停車場。

縣府再次提醒賞燈民眾，各停車場前往燈區的免費接駁車「末班」於晚間8點發車，但仍會保留部分彈性並視現場情況調整，請民眾提早前往，才能輕鬆賞燈無負擔，更多資訊請上2019台灣燈會官網查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/