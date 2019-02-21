這款海景…台東觀海平台周邊 滿佈垃圾無人清

2019-02-21 16:23

［記者王秀亭／台東報導］台東市太平溪南岸緊臨太平洋，台東吳姓民眾昨天到豐源海濱一處觀海平台，被迫在成堆垃圾陪伴下，欣賞無敵海景，直呼掃興又誇張；台東縣環保局長謝清泉表示，該區常有民眾隨意傾倒垃圾，將加強巡查，亦會派員盡速清除。

吳姓民眾表示，昨天隨意走訪豐源海邊，該處位在太平溪南岸，是台東環市自行車道一環，設有觀景平台，也畫有多格汽、機車停車格，平時人煙罕至。

停車格周邊有破碎的木製家具、布偶，還有壞掉的馬桶、保麗龍盒，一區區成多垃圾，明顯有人惡意傾倒。

謝清泉說，太平溪以南海灘平時較少民眾前往，縣環保局接獲多次民眾反映，也多次派員清除，依丟棄物品來看，部分可能是小型廢棄物清理廠商為節省處理費而亂倒，會請警方協助調閱附近路口監視器，環保局人員在附近佈設隱藏式縮食攝影機，追查相關線索。

謝清泉表示，台東海岸線狹長，但環保局稽查人力不足，會善用科技加強稽查，更歡迎民眾若有發現，可提供線索，或向縣環保局檢舉，一經開罰，60%罰款將做為檢舉人的獎金，隨意傾倒廢棄物若是清除業者，將依廢棄物清理法移送法辦。

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