北市去年消費申訴 遊戲橘子列「榜首」

2019-02-21 14:07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市法務局今公布去年度受理消費申訴案件共計1萬4287件，超越前年的1萬3894件，其中消費爭議前三種類型，依序為網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品，「榜首業者」分別為樂購蝦皮、遊戲橘子、美商蘋果公司，其中遊戲橘子不僅名列榜首，亦有3次無故不出席法務局的通知協商。

亦有3次無故不協商

法務局表示，去年度受理消費申訴案件共計1萬4287件，超越前年的1萬3894件，受理案件數仍有持續上升趨勢，約佔全國案件數26.5%。消費爭議前5種類型依序為網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸及車輛、電信爭議類。

法務局提到，去年度消費爭議申訴案件數量最多類別與106年相同，仍為網路購物類，共有2039件，榜首為樂購蝦皮261件。網購消費爭議案件類型中，則以物品瑕疵、退換貨爭議及賣家網路詐騙為主要類型。

法務局指出，消費爭議案件排名第2位為線上遊戲類，與前年相同，案件量則由922件（2017年）增至去年的1252件，成長幅度達36%，被申訴最多業者仍為遊戲橘子278件。常見消費爭議類型有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。

去年申訴案件數類別排名第3為通訊及周邊產品類，被申訴案件榜首業者為美商蘋果。爭議類型以手機瑕疵、系統更新後降低效能、過保固期後維修費用及退換貨等為主。

排名第4位為運輸及車輛類，申訴案件量計有814件，以馬自達汽車公司225件居首，主因為Mazda6和CX-5車型因引擎冷卻液洩漏導致車輛降速及衍生機件故障等重大消費爭議。

法務局也說，電信爭議類排居第5，而中華電信因市佔率高、設備通訊及資費爭議等事由，再次以185件居電信類榜首，不過申訴案件數量較2017年的240件，已有下降。

此外，排名第6至第9名分別為運動健身類、補習類、電器類、電腦及周邊產品類，消費申訴爭議最多的業者分別為World Gym健身俱樂部、查爾斯語言補習班、LG台灣樂金及華碩電腦。

另外，法務局亦公布北市去年10月1日至12月31日消爭申訴案，經消保官通知業者出席，卻無正當理由不派員出席業者，其中遊戲橘子不僅名列線上遊戲類申訴案件數量榜首，無故不出席統計亦有3次未出席協商。而網購平台Yahoo奇摩拍賣旗下有5次賣家未出席，露天賣家旗下有4次賣家未出席。法務局呼籲企業經營者（賣家）應積極出席協商會議，以妥適解決消費爭議。

法務局提醒，消費者如有任何消費爭議問題，可利用消費者服務專線1950諮詢。

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