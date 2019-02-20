高雄鐵路地下化 地方爭取延伸大寮

2019-02-20 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車，帶來交通便利，但鳳山區北門里因爬坡段，造成噪音污染，將串聯大寮地方民意，立委林岱樺議員張漢忠爭取延伸至大寮區，完成南高雄鐵路地下化最後一哩路，帶動地方觀光發展。

市府表示，針對地方陳情案，將研議評估可行性，再依程序報交通部；鐵道局表示，將待市府提出可行性評估，經送交通部檢視後，報行政院進行規劃設計，允諾協助地方建設。

高雄鐵路地下化從左營到鳳山區，全長約15公里花了近1000億元，其中南引道設於鳳山區北門里，火車爬坡加速推升，產生的噪音污染，比過去更大聲，加上周邊大樓林立，造成地方居民不堪其擾。

北門里長謝秀霞表示，地方一度爭取鐵路地下化延伸至大寮未果，鐵道局原本承諾施作隔音牆，工程卻一再延宕，迄今仍未完工，引發地方不滿；鐵道局允諾加速趕工，目前正施工中，預估今年4月完工。

謝秀霞指出，鐵路地下化南引道設於北門里，不但造成噪音污染，大智陸橋也無法拆除，綠色園道難以延伸，周邊道路無法拓寬，影響地方發展，爭取延伸到大寮。

立委林岱樺、議員張漢忠今邀集鐵道局辦理會勘，表達大寮區地方居民也希望能鐵路地下化，將全力爭取延伸至大寮區，帶來台鐵捷運化的交通便利，更促進地方繁榮發展。

據了解，鳳山維新陸橋留有可延伸的擴充口，若要延伸到大寮後庄火車站後的1公里，全長大約4公里，若不算土地徵收費用，光工程費約120億元，其中鳳山段大約要花70億元，以穿越鳳山溪工法複雜，必須施作溪底隧道工程，且5到11月配合雨汛期，安全考量必須延後施工，整體工程預估5年。

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