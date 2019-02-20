高雄大學開發智慧影像辨識機器手臂 用LINE採番茄

2019-02-20 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大學電機工程學系教授吳志宏以AI人工智慧的深度學習技術，開發「智慧影像辨識機器手臂」，用LINE等通訊軟體就能操控機器，透過訓練聰明選物，不但能現採熟番茄，甚至達文西機械手臂手術仰賴人為操作，未來整合後可望由機器人代勞，技術與世界接軌，落實生活中無限可能，連科技大廠上銀、保全也洽談合作。

高雄大學電機系教授、人工智慧研究中心執行長吳志宏與學生花了4年時間，開發「智慧影像辨識機器手臂」，以「深度學習」技術架構，自主開發具智慧影像辨識功能的機器手臂，可聰明分辨不同物體並選取利用，突破傳統定點限制，能辨識夾取蔬果作物、螺絲扣件、生產仿生膠帶等。

吳志宏表示，傳統型機械手臂的控制程式多半是寫死的，有固定套路且需依序執行，臨時改變標的物、料件數量或位置，就可能導致停擺當機，開發智慧機器手臂整合軟硬體，導入人工智慧訓練後，機器能看見、看懂、自動夾取，體現AI應用最後一哩。

吳志宏指出，機器手臂聰明靈活的關鍵是搭載高解析度攝影鏡頭，並且透過深度學習技術架構，自主開發專屬影像辨識技術，包括建立物體「標準影像資料庫」與「通用計算模型」，教導手臂認識及夾取物體。

吳志宏說，機器手臂不但會挑選花生，還能依顏色辨別作物熟度，現採紅色熟番茄也難不倒它，技術大幅提升工業產線精度與彈性，更可以應用在服務型機器人，擴大運用在長照產業，如老人的居家照護。

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