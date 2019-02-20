台北市老房子改造再添一處！ 日式老房變身甜品專賣店

2019-02-20 23:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局2013年起推動老房子改造運動，至今已改造11處閒置破敗的公有文化資產，如今台北市金華街日式宿舍群內的「金錦町」透過老房子文化運動計畫，改造成甜品專賣店，今天正式開幕。

金華街沿街曾是許多日本公務員的宿舍，該地在2007年被公告為歷史建築，所有權單位屬財政部國有財產署，後來文化局辦理老房子文化運動計畫，樂陞科技取得經營權，歷經5年時間，更投入3400萬元修復，以修復原有外觀為原則，保留歷史空間記憶，並加入新構造。

樂陞將該地修復後，建立副品牌文青系伴手禮甜點「金錦町」，今天正式開幕，現場販賣各式甜點、伴手禮，民眾還可在裡面泡茶、喝咖啡，在日式建築內品嘗特製的甜點。

樂陞董事長陳國華表示，修復過程中當然最大的困難就是經營品牌的定位，後來決定開創甜點伴手禮副牌，以分享的概念出發，未來也會辦一些藝文活動活絡周邊。

另外，金華街週邊有9棟19戶老屋群也在修復，文化局副局長田瑋表示，未來將打造成日本金澤茶屋街般的氛圍，整條街也會規劃做活動，「金錦町」算是打頭陣，對外展現成果。

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