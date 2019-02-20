超夯！便當每天限Line訂百個 晚訂就吃不到

2019-02-20 23:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人基金會平均62歲的不老料理人，下廚手做古早味「125號便當」，抱著為兒孫下廚的心情，有別於於市售便當固定菜色，推出每日限定一款便當並依主菜搭配均衡營養的配菜，堅持新鮮、現做、少油膩，現在每天早上開放Line@訂購直送、限量100個，相當搶手，晚訂就吃不到。

在市長公館成立兩年多的「不老夢想125號」聘僱9位不老料理人與服務生，由於歷史建築修復的工程要到今年5月中旬才能重開用餐空間，去年10月推出「125號便當直送」菜色以長輩日常下廚的拿手家常菜搭配當季時蔬，再結合年輕人創意，創意古早美味與營養均衡的80元便當大受好評。

餐廳企畫鄭茜文表示，以情人節便當的創意玫瑰花配菜，就是由長輩釀漬的番茄切成薄片捲成玫瑰花瓣與創意裝飾而成，讓粉絲驚喜；60歲的不老料理人陳淑婉早期曾在一般的便當店工作，對於時令菜色的搭配運用、食材採購等都是非常專業。

63歲不老服務生郭碧如從學習平板電子收銀機、信用卡刷卡機，這次又進階學習到Line@訂購，現在已能熟練使用平板電腦回覆日常的訂單訊息，被公認為超專業的不老客服。

目前每週四會在Line＠公布下週菜色，想訂購的民眾可搜尋「125號便當直送」加line好友後就可以下單訂購便當，3月底前透過line訂購滿15個會再送一客便當。洽詢電話：04-2227-0125

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