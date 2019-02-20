人生第一張「股票」 勾起下課衝合作社的美好回憶

2019-02-20 22:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋國小今年11月將舉辦百年校慶，校方已展開籌備作業，包括蒐集學校老照片、畢業紀念冊等相關歷史文件，將於校慶展出，而在這些珍貴資料中，還有堪稱「人生第一張股票」的學校員生消費合作社股票，勾起早年下課衝合作社的美好回憶。

早年各學校，幾乎都有設置員生消費合作社，但隨著便利商店林立、教育單位對合作社販售的食品要求須符合學生健康與衛生標準等嚴格規定，及學生數減少等因素，使得全台多數國中小的員生合作社走入歷史。

頭屋國小早年也有員生消費合作社，校長謝福鈞說，每名學生進入學校就讀，就會繳交10元入股，當合作社的股東，學校發予一張股票為憑，學生畢業時，學校也會將這10元的股本退回；期間，合作社也會依每年度營運狀況，分股利給小股東。

謝福鈞說，但隨著合作社退場，這張「股票」現已罕見，感謝有校友提供了保存30多年的「人生第一張股票」，相信一定會勾起早年校友，下課衝合作社買東西的美好回憶。

學校員生消費合作社的主管機關縣府社會處說，全縣有163所高中、國中、小學，登記立案設有員生消費合作社目前有84間，看似尚有一半，但絕大多數早已沒有營運，只是沒有撤銷登記。

縣府教育處也說，目前僅有5所國中、3所國小的合作社有販售食品，但大多僅有礦泉水，學生要像過往還能分股利，已不復見。

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