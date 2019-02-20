溪尾國小「堤防馬拉松、單車兩鐵賽」 讓孩子了解烏溪生態

2019-02-20 18:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪尾國小1至6年級只有23位學生，而學校就在烏溪旁，只是被堤防所遮住，為讓小朋友了解烏溪生態，學校特舉辦第一屆「溪尾盃」堤防馬拉松、單車兩鐵挑戰賽，分低、中、高年級來進行路跑及騎單車體驗烏溪生態，有小朋友直呼「原來我們學校在河旁邊耶！」，老師聽到童言童語忍不住好笑，更覺得讓小朋友深入社區的重要性。

溪尾國小雖位在烏日，反而與彰化、南投較近，地處偏僻，因此全校只有23位小朋友，但學校還是很用心讓孩子們去了解社區，會帶著學生騎單車探索社區，希望孩子了解自己所居社區之美，進而長大後願意留下來，為社區貢獻心力。

溪尾國小就位在烏溪旁，但對溪尾的孩子而言，看到不是一整條河，而是高聳的堤防，為讓孩子知道，學校旁就是一條生態豐富的烏溪，而非冰冷的堤防，學校展開探索烏溪文化活動的規劃。

校長沈翠蓮發動全校師生，在18日舉行首屆「溪尾盃」堤防馬拉松、單車兩鐵挑戰賽，全校23位學生，分低、中、高年級，在堤防上慢跑、闖關，再轉到堤防下騎單車。

兩鐵挑戰賽，來回7公里，低年級因年紀小，只慢跑3.5公里，中年級則是先騎自行車到終點站，再從堤防跑回來，而高年級是先路跑到終點站，再從終點站把中年級的單車騎回來。

沿途設了6關卡，除了補充孩子食物跟水，還會提出題目 ，如河堤上的石頭是哪裡來？沙石平台如何形成？沿途植物的名稱等，要讓孩子在此活動中，探索社區的文化，了解社區。

很多小朋友在上了堤防後才知道，「原來學校旁邊有一條大河」，老師頓時三條線，覺得好笑，並給予孩子肯定的答案，也認為這樣活動真的需要常辦，而小朋友在堤防毫無阻礙的往前跑，覺得好高興，都希望學校常常舉辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/