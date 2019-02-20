有機青農論壇首度移師台灣 召募台灣學員

2019-02-20 15:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕國際有機農業亞洲聯盟的IFOAM Asia青年論壇（International Federal of Organic Agriculture Movement Asia）3月26日至31日在台登場，26日至28日舉辦工作坊，工作坊預計再召募10名學員，有機產業農友、有機驗證機構、有機通路商、有機農業倡議者都能報名，入選成為學員並全程參與者，新北市將提供每位育成獎金3萬元，有農民身份者更可在新北「友善契作平台」銷售友善農作物。

承辦單位新北市政府農業局表示，IFOAM Asia青年論壇首度在台灣舉行，預計招募25名台灣學員、25名外國學員，台灣學員第二波報名時間為2月25日至3月8日，保證金2000元於活動結束後並如期繳交活動心得者可退還。

新北農業局表示，工作坊將採全英文方式授課，由講師群帶領青農一起以完整角度認識有機3.0的原則精神及操作方式，3月29日國際研討會則為中英雙語，邀集台灣產官學領域與印度、韓國、日本、中國等地第一線有機農業工作者與專家共300人共同參與，探討從政策端、生產端到通路端如何相輔相成；3月30日至31日兩天參訪，除了國內外50名學員外，也將有部分國外嘉賓同行，參觀台灣有機農場、研究單位等，邀與會者見證台灣都市型與鄉村型的有機農業經驗。

農業局表示，第一波台灣學員召募已於2月18日截止，超過60人報名，第一波面試後將錄取15人，應試人員組成多元，包含青農機茶農夫妻檔以及尚在就讀大學、協助家中務農的年輕學子；有機認證及食品檢驗單位員工及相關政策公務人員等。

農業局表示，詳細報名方式可見簡章：https://goo.gl/ickrUP（或上綠色生活館粉絲頁https://goo.gl/hwEQqx），或洽亞青有機論壇辦公室02-29647950。

國際有機農業亞洲聯盟的IFOAM Asia青年論壇3月26日至28日在台舉行，圖為新北市的有機蔬果截切場。（新北市政府農業局提供）

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