不怕暖冬！這種蜜棗越熱越甜 吃起來像甘蔗

2019-02-20 15:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕珍蜜蜜棗又稱「爆漿蜜棗」，特性是天氣越熱越甜，而且越成熟越有「甘蔗」味，與其他品種蜜棗越冷越好吃大異其趣，屏東縣高樹鄉兄弟檔棗農張榮裕、張忠政觀察2年後積極投入種植，今年首度大量生產，雖在春節送禮旺季之後才上市，還是搶手。

高樹鄉張榮裕、張忠政兄弟13年前結束上班族生涯返鄉務農，家中原種檳榔，和父親商量後改種蜜棗，他們在果園灑檜木屑，檜木屑有味道，病黴菌不易侵入，且木屑腐爛後，還是天然肥料，經過多年努力，以種棗吃棗快樂無比的「棗樂子」品牌打出名號。

今年春節異常溫暖，卻給了兄弟倆好機會，因為近年他們擴大面積投入種植的珍蜜蜜棗，越熱越好吃，春節過後量產上市，為送禮淡季注入新的活力。

哥哥張榮裕表示，珍蜜從開花到結果，需要5個月，比傳統蜜棗多出40天，而且外表也比較不好看，因此種植風險比較高，然而多汁又甜的特性，還是讓農民忍不住想「賭一賭」，今年冬天溫暖，給了珍蜜很好的養份，春節後採收的甜度甚至高達18度。

農業改良場品種改良成功，從最早中葉、三木、金桃、蜜棗等，到最近流行的珍愛、珍蜜，每種棗子各有特色；弟弟張忠政說，觀察了2年才大量種植珍蜜，目前種了8分地，因為市場反映不錯，還會逐步增種。

兄弟倆主要以宅配行銷，12粒禮盒裝每盒1100元，在春節後的市場仍然搶手，皮薄、汁多又鮮甜的特性，讓許多熟客寧願等到年節後再好好解饞；珍蜜將可採收到清明節。

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