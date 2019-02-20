指斷陶藝家各國辦展 粉紅牆配《無言無語》成打卡景點

2019-02-20 13:48

〔記者邱書昱／新北報導〕手指殘缺卻開啟新的一扇窗！新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至3月24日展出「思‧質語—李燕華當代陶藝展」，出生於彰化的李燕華，小時候貪玩斷了一節指頭，但她在陶藝界上展現出手指的各項靈活度，更在美國、德國、奧地利、義大利等地辦展，這次作品《無言話語系列6》有24種手勢，並搭配粉紅牆面，吸引許多網美拍照打卡。

畢業於台灣藝術大學美術系的李燕華，獲得全額獎學金至美國達拉斯大學（University of Dallas）及北伊利諾州立大學（Northern Illinois University）取得藝術碩士。她回憶，曾看過修女用幾根手指就能演奏笛子，印象深刻，也了解不管身體是否與別人不同，只要有心就能成功。

這次展共展出13組作品，大部份是表現手指的各種靈活度，其中《無言話語系列3》的27隻手則是加入燻燒表現質感，安置在寫有書法的木板上，展現書畫藝術的好功力。

另一件，《無言話語系列4》則是有26隻擦上「指甲彩繪」的手指頭，增添創作的豐富度，李燕華表示，雙親皆從事手工藝工作，雙手為語言表達的方式之一，斷指也是一種符號，因此才用將近60隻手表達對肢體的關注。

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