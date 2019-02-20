台中港「水泥」卸運揚塵釀空污 中市竟稽查「銅土」卸運業者

2019-02-20 13:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中港區內承攬進口水泥卸運的公司，露天卸運易飄散又具污染的半成品水泥，揚塵造成空氣污染並危害人體健康，台中市政府勞工局等單位，今天聯合稽查台中港內的卸運業者，有趣的是，卻不是稽查水泥卸運公司，而是稽查卸運「銅土」，並有兩套集塵設備的建新公司，該公司可算是模範生，但勞工局還是查到12項「建議改善項目」，不過，勞工局等單位不會開罰，將給予輔導改善。

中市政府勞工局長吳威志說，主管台中港區內勞動安全的單位是勞動部，台中港區內水泥卸運公司，讓半成品水泥粉塵外洩飄散，不僅造成空氣污染，也損害當地勞工的健康，台中市長盧秀燕很重視，開會時特別交代勞工局與環保局，一定要「緊追問題」，維護台中市勞工身心安全，因此，才會有今天的這場聯合稽查。

有趣的是，這場稽查後，市府勞工局帶記者僅入管制區內，一併舉辦「勞工關懷暨記者座談會」，記者進入卸運作業區，發現狀況相當好，現場工人配戴面罩，地面灑水避免揚塵，貨車進出井然有序，卸運掉落地上的「銅土」，立即被掃街車掃走，完全不見揚塵等亂象，建新公司人員也在現場迎接市府官員與記者，該公司現場主管陳金英頗驕傲說，全都依據法規作業，他們還採購兩套單價各4000多萬元的集塵設備，不會造成「銅土」飄逸污染。

至於水泥卸運業者違法，為何不稽查水泥卸運業者，而是稽查擁有兩套市價各4000多萬元集塵設備，且是卸運「銅土」的建新公司？吳威志說，台中港內4家水泥卸運業者，最近都沒有船隻靠岸，近期沒有卸運作業，因此，才會稽查卸運「銅土」的建新公司，銅土也是具污染的原料。

台中市勞動檢查處處長邱怡川則說，今天勞動檢查後，建新公司的缺失有12項，包括現場無主管監督卸運，部分勞工沒有配戴呼吸防護具、局部排氣無檢查記錄、風管彎折可能堵塞、灑水裝置距離粉塵產生位置略遠、作業區無禁止飲食抽菸標誌、堆高機駕駛沒戴安全帽、貨車超過1.8公尺且無輪擋等設施、貨車路線與勞工無適當距離、貨櫃蓋版支撐傾倒等。

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