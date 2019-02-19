ㄟ害！ 雨量不足草嶺缺水 恐無春茶可採

2019-02-19 21:06

［記者黃淑莉／雲林報導］雨水不足，山區溪流乾枯，雲林古坑樟湖、草嶺沒山泉水可用，村民四處找水源引水使用，甚至有茶園因沒水澆灌，茶樹乾枯落葉，嚴重者枯死，茶農憂心再不降雨恐無春茶可採收。

雲林古坑樟楜社區理事長廖啟聰指出，從去年8月23日豪大雨後，半年來降雨次數屈指可數，且雨量極小，山上的溪流乾枯，有水的也只是涓涓細水，地勢較高地方水源頭根本無水可用。

廖啟聰表示，樟湖國小舊校區現做社區長青食堂，每天中午有三十多位長輩用餐，因水源地沒有可引用，為不讓長青食堂斷炊，他到下游找水源，再用抽水上去使用，這樣情況已持續一個多月，雖向古坑鄉公所反應，但還是要老天爺降雨才能解決。

草嶺村長陳兵通指出，草嶺山區缺水情況也很嚴重，石壁雖有簡易自來水設施，但水源來自山泉水，實施供水限制已1、2個月，民生用水停2天供水2小時，農作物幾乎沒水可澆灌。

陳兵通說，草嶺山區也有茶樹乾枯情況，有茶農用貨車載水上去澆灌，但也只能維持不讓茶樹乾枯，無法辦茶樹吐嫩芽，再不降雨今年沒春茶可收成。

茶農說，雨量不足，去年冬茶已減收約5至7成，3月初前不下雨，春茶也沒得收，春茶、冬茶是茶農最主要收入，希望老天爺快下幾場及時雨。

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