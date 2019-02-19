漁光島藝術節強勢回歸 秋茂園老照片將登場

2019-02-19 22:15

〔記者邱灝唐／台南報導〕在2017年舉辦後廣受各界好評的漁光島藝術節，今年3月底將強勢回歸，消息一出讓許多民眾引頸期盼。主辦單位今年以「回憶」、「地景」為題發想，藉此討論漁光島的過去、現在及未來，近日更為藝術節暖場，舉辦募集老照片，重現四、五年級生的回憶。

位於安平港南側的漁光島擁有茂密的木麻黃防風林，加上號稱月牙灣的海岸線，一直是許多台南人休憩放空的首選，也因人潮較少而被視為台南的祕密花園。這處秘境更在2017年、首屆漁光島藝術節後大放異彩，精美的裝置藝術和美麗的海岸線都讓人難以忘懷。

主辦單位日前公告第二屆漁光島藝術節回歸，並於3月30日登場。今年主題將從「樂園回憶」出發，再以「海島新樂園」為主軸，試圖結合「兒時回憶」、「自然地景」及「樂園想像」來討論漁光島的過去、現在及未來。

距離藝術節開跑約1個半月的時間，主辦單位也先舉辦徵求老照片當作熱場活動，主題鎖定「樂園回憶」，也就是到秋茂園遊玩的照片。秋茂園可說是四、五年級生共同的回憶，園區當時由旅日華僑黃秋茂出資興建，最早設置於仁德東門路三段，之後才遷移到漁光島，島上除了有占地超過5甲的木麻黃林區，更有八仙、西遊記、牧童騎牛等雕像，當年可說是盛極一時，但1980年代因後人無法兼顧事業與園區經營，才改由市府管理。

為了回憶當年那段歲月，主辦單位舉辦「台南海濱秋茂園老照片徵件」活動，只要與秋茂園有關的老照片皆可，並貼在「2019漁光島藝術節」臉書專頁，屆時這些老照片將成作品「回憶成山」，並在藝術節期間展出，入選的投稿人除了5百元獎金之外，也將受邀參與開幕活動。

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