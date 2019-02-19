經費沒著落 苗栗縣立新港高中不蓋了

2019-02-19 19:44

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立新港高中興建案已停止施工超過4年，後龍鎮公所期盼有在地高中，要求持續興建，但因少子女化及苗栗縣政府7次爭取中央補助經費未果等因素，縣府縣務會議今天決定中止興建，3.35公頃的土地將規畫親子、樂齡、青少年「多功能運動公園」，提供高鐵周邊休憩場域。

後龍鎮長朱秋隆說，新港高中是前縣長劉政鴻時期規劃，擬串聯新港國中小，打造連貫式的雙語教學場域，鄉親殷殷期盼，希望能讓頭屋、造橋、後龍、西湖等地的學子能就近接受良好教育，培養更多地方人才，如今苗縣府決定喊卡，令人遺憾，盼縣府能傾聽地方聲音，重新研議。

縣立新港高中興建案，位在高鐵苗栗站特定區內，2014年12月底，在前縣長劉政鴻任內動工，以雙語及科學作為特色提供在地學子升學管道，縣長徐耀昌上任後，因苗縣府爆發財政黑洞，苗縣府函請廠商暫停施工，停建迄今已逾4年。

教育處長徐永鴻今天在縣務會議專案報告指出，縣府2014至2017年間7次向中央爭取4億多元興建新港高中校舍工程經費，但教育部都以縣立高中興建、維護等相關經費，必須由苗縣府基於權責籌措經費，經費遲無下文。

徐永鴻說，面臨少子化趨勢，苗栗中區高中職107學年就學機會109％，如果新港高中111學年加入招生，估算就學機會將高達153％，而縣立高中的資源無法與國立高中職抗衡，一旦再增設，恐面臨招生不足、超額教師及閒置校舍等嚴重問題，因此決定中止興建新港高中。

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