這草莓不是紅色的！ 白草莓香甜多汁更涮嘴

2019-02-19 20:07

〔記者佟振國／南投報導〕正值草莓產季，一般市售草莓外觀都是漂亮鮮紅色，但南投縣埔里鎮農民陳祈華引進日本極受歡迎的白草莓栽種，歷經4年克服環境等因素，品質已經穩定，口感鮮甜多汁，1斤可賣到1500元，也吸引縣內草莓產區國姓鄉農會前往取經，藉此輔導鄉內農民，盼突破現有栽培困境，增加收益。

國姓鄉是縣內主要草莓產地，農民以栽種豐香品種為主，但近幾年受苗株品質不佳、暖冬少雨等不利因素，農民飽受病蟲害困擾，導致栽培面積、產量縮減，埔里鎮南村里農民陳祈華則為嬌貴的草莓搭建溫室，也因應市場需求，栽種多品種的草莓，其中最特別是日本頗受歡迎的「天使之淚」白草莓。

陳祈華大約在4年前嘗試引進栽種白草莓，由於比一般紅草莓更易受氣候影響，更須靠溫室減輕環境或病蟲害問題，尤其白草莓吸收水分與養分的能力強，必須疏果，否則果粒長不大，因此1串花只能留1顆，1株草莓從採收到產期結束，大約只能產出4、5顆白草莓，也因物以稀為貴，目前市面1斤要價1500元。

陳祈華的白草莓種出口碑，也引起草莓產地國姓鄉農會的注意，最近總幹事葉榮鑫即率農會主要幹部前往陳的草莓園取經，認為陳祈華利用溫室及高架方式栽種草莓，同時因應市場需求而擁有多元品種，都值得鄉內農民參考。

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