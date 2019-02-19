桃機「開運慶元宵」 機場「周子瑜」帶民眾感受過節氣氛

2019-02-19 17:03

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天是元宵佳節，對於春節的最後一天來說也是一個重要的節日，為讓旅客感受到台灣元宵節氣氛，機場誠盟公司與手信坊合作，下午推出『開運慶元宵』的活動，現場除了可以親自體驗搖元宵的樂趣外，特別安排了相似度95%的機場「周子瑜」揺元宵，機場也增添不少元宵節的氣氛。

旅客可以免費品嚐充滿春天氣息的『花見団子』及『生乳開運燒』等新春甜點，讓旅客感受到台灣濃厚的元宵人情味，團團圓圓、幸福一整年。

活動邀請手信坊師傅表演傳統的手搖元宵技藝，師傅現場準備了細磨的糯米粉做的麵糰，搓揉圓狀後在竹篩內不斷地加入元宵粉，利用竹篩反覆搖晃滾動，元宵會更加渾圓，也象徵著新的一年好運滾滾來。

旅客也能自己體驗搖元宵的樂趣，希望旅客藉由搖元宵，滾動出一整年好運氣。現場同時也有手信坊代表吉祥的粉紅、綠、白三色『花見団子』及『生乳開運燒』請旅客品嚐。

生乳開運燒獨家使用日本設備、引進日本技術及使用來自北海道十勝天然放牧牛乳製成的日本第一品牌『中澤乳業鮮奶油』，鮮奶油豐厚濃醇綿密細緻的口感，最後再以柔軟Q彈的鬆餅蛋糕包覆，希望帶給旅客開運的好預兆，甜甜蜜蜜、團團圓圓、輕輕鬆鬆過個好年。

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