今年第二場平溪天燈登場 美中情侶約定結婚

2019-02-19 14:49

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第二場平溪天燈節今晚在十分廣場登場，來自紐約29歲的Anthony與深圳22歲的陳小姐於挪威相識，兩人今天相約來放天燈，許下希望結婚與考上研究所的心願能順利實現。

呼應今年生肖年為豬，今晚的主燈是可愛的「圓滿豬」主燈，以具象的線條呈現出活靈活現的小豬，象徵「一切圓滿，諸事亨通」，日本三重縣、秋田縣大仙市也分別帶來當地的特色天燈來台一同施放，台日友好。

今早排隊搶到天燈施放券頭香的是來自內壢的Jennifer，她說是第一次來放天燈，希望能為身邊的親友祈求健康平安。新北市政府表示，今晚共規劃10波天燈施放，每波各施放150盞天燈，除了美麗天燈，今年天燈節也推出「399平溪體驗遊」、「2019平溪天燈慶元宵 順遊雙溪GOGOGO」的在地導覽活動。

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