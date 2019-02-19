誇張！花蓮禁廚餘養豬滿月後 下水道廚餘爆滿

花蓮市國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘。（花蓮市公所提供）

花蓮市國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘。（花蓮市公所提供）

2019-02-19 14:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府全面禁用廚餘養豬上路一個月，市區國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘，已影響到污水下水道排放運作；公所呼籲，請民眾不要把廚餘任意倒入下水道。

防疫非洲豬瘟，花蓮縣上月20日宣布禁止廚餘養豬，政策上路以來，引來諸多民怨與縣議員質疑環保局配套不足，花蓮市站前地區汙水下水道被發現「爆管」堵塞，日前下小雨就流出惡臭餿水，掀開孔蓋發現積滿廚餘。

市長魏嘉賢說，被發現的廚餘究竟是餐廳小吃店所為，或是一般民眾私自濫倒，都需要進一步了解，但有必要說明的是，雖然養豬戶不再收廚餘，但清潔隊依舊有收廚餘，而餐廳小吃等也都可請環保業者收受。

魏嘉賢說，不樂見隨意亂丟廢棄物到下水道的行為，油脂倒入排水溝容易出現皂化現象，萬一因排水設施未能順暢而造成積淹水災情，後果將不堪設想，希望花蓮鄉親能全力配合，盡量做到零廚餘，餐廳小吃店也落實油水分離，並且把廚餘交給合格的環保業者來處理。

花蓮市公所呼籲，民眾在丟廚餘時能先將水分瀝乾再裝袋，然後丟到垃圾清運車廚餘桶，千萬不要亂丟到排水溝或污水下水道，廚餘屬於生活廢棄物，若被查獲可依據廢棄物清理法第27條第一項第一款規定，開罰1200元至6000元不等，且可連續開罰。

  • 花蓮市國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘。（花蓮市公所提供）

    花蓮市國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘。（花蓮市公所提供）

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