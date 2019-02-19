誇張！花蓮禁廚餘養豬滿月後 下水道廚餘爆滿

2019-02-19 14:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府全面禁用廚餘養豬上路一個月，市區國聯五路與國聯三路口的污水下水道孔蓋近日不斷有污水溢出，蓋子掀開竟發現滿滿廚餘，已影響到污水下水道排放運作；公所呼籲，請民眾不要把廚餘任意倒入下水道。

防疫非洲豬瘟，花蓮縣上月20日宣布禁止廚餘養豬，政策上路以來，引來諸多民怨與縣議員質疑環保局配套不足，花蓮市站前地區汙水下水道被發現「爆管」堵塞，日前下小雨就流出惡臭餿水，掀開孔蓋發現積滿廚餘。

市長魏嘉賢說，被發現的廚餘究竟是餐廳小吃店所為，或是一般民眾私自濫倒，都需要進一步了解，但有必要說明的是，雖然養豬戶不再收廚餘，但清潔隊依舊有收廚餘，而餐廳小吃等也都可請環保業者收受。

魏嘉賢說，不樂見隨意亂丟廢棄物到下水道的行為，油脂倒入排水溝容易出現皂化現象，萬一因排水設施未能順暢而造成積淹水災情，後果將不堪設想，希望花蓮鄉親能全力配合，盡量做到零廚餘，餐廳小吃店也落實油水分離，並且把廚餘交給合格的環保業者來處理。

花蓮市公所呼籲，民眾在丟廚餘時能先將水分瀝乾再裝袋，然後丟到垃圾清運車廚餘桶，千萬不要亂丟到排水溝或污水下水道，廚餘屬於生活廢棄物，若被查獲可依據廢棄物清理法第27條第一項第一款規定，開罰1200元至6000元不等，且可連續開罰。

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