帶火腿腸入境 中國學生挨罰20萬

2019-02-18

〔記者林惠琴／台北報導〕農委會防檢局昨發布，中國豬肉製品驗出非洲豬瘟再增三件，總計達二十五件，且檢出率從去年十月不到一％，上升至今年二月的近一成，呈現持續上揚趨勢，顯示中國疫情「一點緩和跡象都沒有」！

昨日更有中國籍張姓女學生遭查獲搭機攜帶火腿腸入境，依法裁處二十萬元罰鍰，成為中國學生夾帶豬肉製品來台遭重罰首例。防檢局對痛哭流涕的張女開單，移民署特准她先入境再補繳罰款。

中國豬肉製品驗出豬瘟 再增3件

新增三病毒肉品分別是一月二十五日港龍航空自香港飛抵高雄班機上拾獲被棄置、來自江蘇省三只松鼠的豬肉乾，以及金門檢疫站二月五日從水頭碼頭棄置箱收集到廣東省汕頭市生產的豬頭粽，基隆分局台北港檢疫站二月六日從棄置箱收集到福建平潭來台郵輪旅客棄置未標示產地的豬肉乾。

防檢局統計，中國豬肉製品每月檢出非洲豬瘟比例，從去年十月一五五件檢出一件的○．六％，成長至十一月的一．一％、十二月二．二％，今年一月六．二％，二月七十五件檢出七件、飆到九．三％，出現樣本數減，但檢出率增加情形。

檢出率暴增 顯示中國疫情未緩和

農委會副主委黃金城表示，樣本數減少代表違規攜帶減少，顯示我國防疫措施奏效，但檢出非洲豬瘟病毒陽性率提高，意味中國疫情未緩和，被感染、發病的豬隻多製成加工品，因此加工品驗出病毒層出不窮，顯然「疫情一點緩和的跡象都沒有」。

黃金城指出，中國向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）通報疫情最高峰是去年十月，但從我國檢出率來看，卻是去年十月後不斷上升，是否下降還有疑問。呼籲民眾不要攜帶動植物產品及肉品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣。

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