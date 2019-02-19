羊毛氈做的手編婚紗 本週末在新埔水石創意園區公開亮相

［記者黃美珠／新埔報導］看過雷射切割後全靠手編、一體成形、完全沒有用到剪刀和車縫而做出來的羊毛氈婚紗禮服嗎？本週末到新竹縣新埔鎮「水石創意園區」就有一場特別的「服裝秀」！
羊毛氈婚紗的創作者張秉豐擅長用手做功夫設計個性婚紗、T恤，曾在2015年拿下中國廣州國際服裝週的「最佳原創風格獎」；張秉豐認爲，這樣最能凸顯客家族群的勤勞，和對手中事物的有心。
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新竹縣新埔子弟張秉豐說，圖中婚紗利用羊毛氈當素材，經10幾個人手編數月才完成，這個原創設計當年獲中國廣州國際服裝週比賽的肯定。（記者黃美珠攝）
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天花板垂墜而下的裝置藝術是羊毛氈所做成的，打上燈光，遠看猶如水晶燈飾。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔子弟張秉豐利用羊毛氈加上手編等做工，設計新娘禮服、個性T恤和家飾。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔「水石創意園區」盧文鈞（右）跟從事個人獨創工作的張秉豐（左）本週末搭配新埔花燈迎天穿，要在水石創意園區內舉辦另類的「張秉豐服裝秀」。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔子弟張秉豐利用電腦手繪跟數碼印花等方式所做成的個性家飾布匹、T恤，圖上就是去年很吸睛的童子抓週家飾布。（記者黃美珠攝）
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新竹縣新埔子弟張秉豐設計的個性T恤等作品。（記者黃美珠攝）
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