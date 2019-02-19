羊毛氈做的手編婚紗 本週末在新埔水石創意園區公開亮相

2019-02-19 08:29

［記者黃美珠／新埔報導］看過雷射切割後全靠手編、一體成形、完全沒有用到剪刀和車縫而做出來的羊毛氈婚紗禮服嗎？本週末到新竹縣新埔鎮「水石創意園區」就有一場特別的「服裝秀」！

羊毛氈婚紗的創作者張秉豐擅長用手做功夫設計個性婚紗、T恤，曾在2015年拿下中國廣州國際服裝週的「最佳原創風格獎」；張秉豐認爲，這樣最能凸顯客家族群的勤勞，和對手中事物的有心。

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