天然岩洞瀑布超美秘境！復興蝙蝠洞改善工程後強勢回歸

2019-02-19 00:22

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市復興區三民地區北部溪谷的「蝙蝠洞」，為天然形成的巨大岩洞，早期因天然洞穴吸引大量蝙蝠棲息於此，雖然洞裡早已沒有蝙蝠，天然的彎月洞穴和清澈的溪流，吸引眾多遊客造訪，但蝙蝠洞的設施老舊，屢有遊客無視勿亂丟垃圾、勿烤肉等告示牌，造成洞外飄起烤肉的白煙，周邊到處都是垃圾，造成民怨；市府觀光旅遊局去年9月斥資1295萬元整修步道，重新搭建觀賞平台，今年2月初完工，正辦理局部改善及驗收作業，預計228連假正式開放，續交回復興區公所管理維護，讓這個封閉約半年的蝙蝠洞成為北橫新景點。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，蝙蝠洞的洞口呈彎月形，洞口高約20公尺，寬約50公尺，深約20公尺，因洞口上方有兩股清泉瀑流入潭之景，一大一小的瀑布於枯水期可見涓涓細水緩緩流入水潭，豐水期可見壯麗瀑布延石壁奔瀉而下，另有「水簾洞」美稱，地形特別；時值枯水期，加上復興山區久旱不雨，可能得等春雨報到，屆時造訪蝙蝠洞，才能再見壯麗瀑布延石壁奔瀉而下。

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