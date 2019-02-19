丈夫嘴硬「我沒有要睡」 人妻在他背寫35字都沒發現

2019-02-19 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕1名人妻與丈夫在家相處時，發現他即將要睡著，丈夫卻矢口否認，但過沒多久丈夫果真酣然入睡，人妻為讓他往後不要再嘴硬，學習「岳母刺字」精神在他背部寫下35字並且拍照PO網，引發網友熱議直呼「睡超熟」。

人妻將丈夫入睡且帶有字跡的背影，上傳到臉書社團「爆廢公社」，該名丈夫赤裸著上半身，趴在床上將臉埋進枕頭裡呼呼大睡，完全沒有注意到太太已經提筆在自己的背上寫字，人妻寫道「我老公說，我沒有要睡覺，我警覺性很高的！」

她繼續寫「可是我寫完，也擦乾淨了，他都沒有醒欸！！！」，人妻此舉想要表達丈夫所言全都是假，但她也在貼文中提到「這是寫第二次」、「我這樣會太壞嗎？」，還發願聲明下次若再遇到相同情況，就要「挑戰寫正面」給大家看。

網友們看見這對夫妻俏皮的相處模式，均感到相當甜蜜，不少網友覺得她「出賣丈夫的行徑剛好而已」，更有網友提到「我看改寫個『出師表』應該沒問題」、「應該永久保留才可以」、「摸摸看還有沒有呼吸」、「下次寫完然後用縫衣針沾墨水再描過一次」。

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