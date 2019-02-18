有191年歷史！ 彰化花壇萬人扛燈排遶大街小巷

2019-02-18 23:12

〔記者湯世名／彰化報導〕有191年歷史的彰化縣花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排遶境活動，今晚熱鬧舉行，爆滿民眾見證20座各具特色的燈排出發遶境，不少家長帶著小朋友一起體驗這場珍貴的民俗慶典，大批人潮穿梭在大街小巷，鞭炮煙火齊射，整個花壇鄉有如不夜城，而明晚元宵節則將在文德宮舉行點燈儀式，進行歷史悠久的迎燈排民俗活動，過個熱鬧萬分的元宵佳節。

白沙坑迎燈排活動起源於清代道光年間，出身於彰化花壇的「開台翰林」曾維禎隨皇帝遊天街觀賞花燈時見景傷情，他感於如此盛景，家鄉之伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，皇帝為嘉慰其孝行，特頒旨白沙坑以翰林官神為中心，每年元宵節依照京城一樣大迎花燈，以娛曾翰林之伯父母，這也讓白沙坑「迎燈排」活動成為具地方特色的民俗節慶。

今晚7時燈排遶境率先登場，各陣頭扛燈排陸續向福德老爺行禮稟報後，大批信眾持火炬，扛著20座燈排浩浩蕩蕩出發，首日遶行白沙村大街小巷，大批信眾爭搶扛燈排祈求好運，不少親子遊客共襄盛舉，小朋友直呼新鮮、有趣，熱鬧萬分，沿途村民則擺香案相迎。

遶境活動持續到明天清晨3時過後，明晚6時許將再度舉行，將由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人高舉燈炬亮燈，象徵點燈儀式成功，旋即將在晚間7點向文德宮福德老爺稟報後，扛著燈排浩浩蕩蕩出發，遶行長沙、文德兩村，預料也將持續到20日清晨。

顧勝敏表示，每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠則寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，其保存了相當程度的傳統形式與作法，顯得草根性十足。燈排遶境象徵祈求平安幸福，深具文化傳承意義。

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