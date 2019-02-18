粉專按讚抽蘭展門票 粉絲最愛五大小吃

2019-02-18 15:33

［記者王涵平／台南報導］台南旅遊粉絲團按讚抽蘭展門票，南市觀旅局表示，發現粉絲最愛前五大台南小吃，以土魠魚羹居首。

觀光旅遊局表示，為推廣台灣國際蘭展」，並了解遊客心目中的台南人氣美食，在台南旅遊粉絲團舉辦「來台南按圖索驥吃美食‧台南旅遊按讚抽蘭展門票」網路活動，推出38項小吃讓民眾留言及按讚，截至本月12日止總共吸引1995個讚投票，「土魠魚羹」以87票成為台南旅遊粉絲的人氣美食，而「牛肉湯」緊追在後，以82票居次，第3名為「碗粿」79票，「鱔魚意麵」78票位居第四，「虱目魚料理」71票位居人氣第五名。

觀光旅遊局表示，抽出25位幸運粉絲，每個人均可獲得2張台灣國際蘭展門票。今年也特別結合觀光業者推出多項好康，包含40家台南旅宿「住宿送蘭展門票」、67家食遊購業者的「蘭展月好康」、8條「蕙質蘭心小旅行」與「套裝遊程」好好玩台南。詳情可至台南旅遊網（http://www.twtainan.net/）及2019臺灣國際蘭展活動官網（http://www.tiostw.com/）查詢。

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