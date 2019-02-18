虎尾木棉道繁花盛開 停車賞花、拍照請小心

2019-02-18 15:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕才開春，虎尾木棉花大道繁花盛開美不勝收，吸引許多民眾前往賞花、拍照、攝影，但因該路段是鄰近鄉鎮交通重要聯絡道路，往來車輛頻繁加上滿地落花，用路人尤其是機車騎士需特別提高警覺。

雲145線虎尾至西螺路段，全長8公里、栽種900餘株木棉花，碰上暖冬，雖然今年元宵節未過，花正盛開整條路紅成一片，落英遍地增添新春氣息，被網友大推是雲林最美的木棉花道，吸引不少外地遊客專程來賞花拍照打卡。

雲林縣府工務處指出，為了凸顯木棉花道的美麗，已委託包商維護景觀，並負責整條道路的清潔，由於木棉花的花朵較大，為避免滿地的花朵絆倒用路人，還有隨時會掉落的花朵，提醒大家經過該路段時，務必減速並特別注意賞花的遊客。

該路段是虎尾新的賞花景點，今年木棉花提前盛開，常見有人直接站在路中央捕捉美景，也有駕駛人邊開車邊拍攝沿路風光，險象環生，特別提醒民眾注意行車安全，尤其是機車騎士騎經該路段時要注意地面掉落的花朵。

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