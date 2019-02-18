挽救永安溼地與高雄空氣 10社團向韓國瑜喊話

2019-02-18 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電興達電廠計畫在永安溼地設置新燃氣機組，引發環保團體憤慨，10個環保、公民團體與多位高市議員今齊聚高雄市政府前，同聲控訴台電作法將嚴重破壞溼地生態，建議儘速淘汰燃煤機組並原地設置燃氣機組，一來可立刻減緩空汙、同時可守護高雄的寶貴生態。

環團也向高雄市長韓國瑜喊話，除說過出重拳整治空汙，也應儘速拿出具體作為，環保署將在2月19日舉辦興達電廠環評第三次專案小組會議，但環保局代表僅為課長，希望韓國瑜市長能指派更高層級官員與會，與市民站在一起救空氣、護溼地。

台電計畫將3座新燃氣機組蓋在興達電廠廠區外東南側的溼地上，再陸續將舊燃煤與燃氣機組淘汰，環保署2月19日將為此舉辦環評第3次專案小組會議。

包括地球公民基金會、高雄市野鳥學會、美濃愛鄉協進會、台灣溼地保護聯盟、茄萣生態文化協會、台南市野鳥學會、主婦聯盟基金會南部辦公室、高雄市教師職業工會、大社環境守護聯盟、高雄市公民監督公僕聯盟等10個環保、公民團體，今上午齊聚高雄市政府前表達反對破壞溼地訴求，高市議員吳益政、黃捷、林于凱均表態力挺。

環團主張，興達電廠有4座燃煤機組，舊的2座機組今年底應先除役，一旦興達電廠用煤量大減，舊廠區內堆煤的露天煤場等空間，便可作為新燃氣機組用地，減少空污，又保留最大的溼地面積。

環團更引用環保署空氣品質測站數據，今年1月31天，與興達電廠同在高雄北區的橋頭站，沒有1天是綠燈（正常），紅爆更高達12天，且汙染來源多在境內，顯示興達電廠應儘速減汙。

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