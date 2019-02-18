醫病》竹科男羞就醫忍痛兩年 腹腔鏡全腹膜外疝氣手術治癒

2019-02-18 10:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名49歲的竹科曾姓工程師，兩年前發現在左側腹股溝有一個軟軟的膨出腫塊，躺下時就會縮小，站立或用力時又變大，因羞於就醫忍痛兩年，直到近日實在痛得受不了了，才到中國醫藥大學新竹附設醫院就診；外科部主任李博彰檢查後發現是左側腹股溝疝氣，採取腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術，協助患者治癒。

李博彰指出，腹股溝疝氣，也就是一般人所謂的「墜腸」或「脫腸」。是指在鼠蹊部或陰囊有突起的腫塊，腫塊可能是在咳嗽、用力、大笑或舉重物後突然出現，也有可能經過好幾個星期或好幾個月慢慢才形成，時間久了有時會更突出往下垂到陰囊的位置。

有些突起的腫塊在休息躺平時會縮小或變平，也因為突起的腫塊會縮小而沒有疼痛的感覺，很多人不會太在意而一再拖延治療，這往往在日後造成了「嵌頓性疝氣」，而導致嚴重的腸道壞死等併發症或致命的情況發生。

李博彰表示，絕大部分的腹股溝疝氣不會自行痊癒，只有接受手術治療才能解決問題。疝氣的治療方式仍然是以手術修補為主，傳統的手術方式是在腹股溝處切開約3至5公分的傷口做縫合及修補，但術後患者常會有局部拉緊不舒服的感覺，且復發率也較高。

更新的腹腔鏡全腹膜外疝氣修補微創手術，只有0.5公分至1公分的傷口，更準確看到局部的組織器官，傷口小、出血少、疼痛感較小、恢復快等優勢。曾姓工程師術後4小時就可以下床正常活動，隔天即出院恢復良好。

李博彰說，只要發現疝氣，建議都要盡快就醫處理，不要害羞就醫，因為只要有疝氣的問題，就會有腸子嵌頓（卡住）的風險，尤其是當疝氣膨出的腫塊有疼痛的感覺時更要小心，以避免不必要的遺憾發生。

  • 中醫大新竹附醫外科部主任李博彰採取腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術治癒。圖為情境照。（記者廖雪茹攝）

    中醫大新竹附醫外科部主任李博彰採取腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術治癒。圖為情境照。（記者廖雪茹攝）

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