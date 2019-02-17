金門馬拉松 海龍悍將再成吸睛焦點

2019金門馬拉松男子冠軍喬治（George Mbugua Ngure）抵達終點，成績刷新大會紀錄。（記者吳正庭攝）

2019-02-17 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕2019金門馬拉松今天精彩落幕，2017年冠軍肯亞選手喬治（George Mbugua Ngure）捲土重來，不僅比當年快了5分30秒，還壓倒去年奪冠的同胞卡米提（Samuel Mungara Kamiti）2度封王，以2小時15分16秒刷新大會紀錄，笑納冠軍加上破大會紀錄獎金共21萬元；女子組冠軍莫妮卡（Monica Watetu Ndiritu）成績2小時39分28秒。半程馬拉松由地主金門選手何盡平、「長跑精靈」蘇鳳婷稱王封后。

主辦單位為提高賽事前進動力，今年增加不少看頭，除海龍弟兄的震憾隊伍吸睛，金防部也出動戰車支援，並首度引入連續3年獲「中國10大跑團」的「福建最顏值路跑團」12名佳麗擔任配速員，在力與美的衝激、剛柔並濟的催動下，果然成績再創新猷。

陸軍航特部兩棲偵察營海龍蛙兵已是第3年與會，20名精壯的弟兄，無畏寒風，一襲黑色背心、紅短褲，撐著國旗、隊旗，高喊答數：「冰天雪地越海洋、驚濤駭浪駕輕舟、敵人心驚又膽寒、令我蛙兵威名揚」；輔導長邱嘉銘說，這些弟兄平常每周就有1次長跑訓練，21公里的半程馬拉松「算是小case」。

國軍支援輕型戰術輪車擔任前導車，3.5噸軍卡殿後護跑，另在相關路段陳展CM21人員運輸車、M60A3戰車及105榴砲，都成了來自包括中國共19個國家、近8000名選手路跑經過時醒目的路標，還有不少人打卡；位於古寧頭和平園區圓環旁，為M60A3戰車擔任解說的莊姓上尉軍官，「忙得連喝水時間都沒有」，一時間成了眾人爭相合照的模特兒。

首度在金門現身的「高顏值配速員」展現專業，到達終點時間非常準時；她們身上繫著印有目標時間的大紅色汽球，協助跑者跟跑、配速，也成了蜿蜒數公里隊伍中閃亮的「嬌點」。

大會舉辦與體重相等金酒的抽獎活動中，來自台北市新莊區的林姓半馬參賽者幸運中彩，一口氣抱走與他體重等重共8箱的金門高粱酒，羡煞現場跑者，他說，會把這些酒帶回台灣自用，也分享親友。

此外，大會為解決選手「解放」的困擾，今年特別從台灣帶來18座獨立式廁所，平均安排在沿路賽道旁，讓跑者得以「毫無負擔」的全心應戰。

金門馬拉松競賽組吸引十九個國家、近八千名選手參加，今晨鳴槍起跑時人龍久久不能散去。（記者吳正庭攝）

金門海龍蛙兵整齊畫一的步伐，展現平日精訓勤訓的成果，跑者聽到他們高亢的答數聲都精神一振，跟著加快腳步。（記者吳正庭攝）

2019金門馬拉松女子冠軍莫妮卡（Monica Watetu Ndiritu）衝抵終線。（記者吳正庭攝）

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