布袋戲偶、皮雕藝術 在雲林文化處展出

2019-02-17 15:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕「百年工藝，傳承與創新」布袋戲偶特展，「風華絕代．皮雕藝術展」，分別在雲林文化處展覽館三及一樓展出，其中布袋戲偶展中有布袋戲偶雕刻大師徐炎卿傳家寶雲州大儒俠及Ｑ版四大美人等，展現設計、雕刻、刺繡等傳統工藝之美。

文化處科長陳世訓表示，「百年工藝，傳承與創新－布袋戲偶特展」除展出徐炎卿傳家寶，超過40年由徐炎卿親手雕刻創作的「雲州大儒俠」戲碼的主要靈魂戲偶史艷文、劉萱姑、藏鏡人外，另有Q版四美人及徐建彰精心創作的天地五形金木水火土等大型布袋戲偶展出；展期自108年2月16日至3月3日。

「偶的家」執行長徐建彰表示，布袋戲不僅是雲林，也是台灣珍貴傳統文化與藝術，在公私部門的努力下，這項資產不僅保留與傳承下來，更加入新的素材與技術，不斷創新，「偶的家」去年開始推展的布袋戲偶雕刻工藝種子培植計畫，在斗六家商、環科大及大德商工擁有近100位學員，全面向的要將布袋戲文化深耕於下一代，讓布袋戲持續綻放光芒。

在一樓展出的「風華絕代．皮雕藝術展」，創作者江沛瑜於2003年下開始接觸皮雕藝術，16年來除了常見的皮飾、包件、生活器具外，也力求突破進行多元性創作；雲林縣副縣長謝淑亞表示，江沛瑜創作中除了會帶入周遭人物的情感故事外，也會將自然環境的體驗融入，作品題材十分豐富，也引領民眾看到另一種藝術想像。

「風華絕代．皮雕藝術展」展期自108年2月16日至3月3日。

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