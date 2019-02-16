台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火 逾40萬人搶拍

2019-02-16 21:42

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟每年在元宵節前後，都會舉辦花火迎春民俗系列活動，至今已持續超過30年。各項民俗、藝文表演從早上10點開始進行，晚上的高空煙火和蜂炮更吸引超過40萬人搶拍，熱鬧程度與跨年不相上下。

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，意在祈求來年風調雨順、五穀豐收，但此儀式在日治時期被迫停止，因此南市府於中斷百年後、2017年首度復辦，並由文化局和正統鹿耳門聖母廟合作。儀式中陸續進行祭芒神、迎春牛、鞭春牛象徵新的一年到來，而搶春牛更是重點。相傳摸到春牛的頭、角、肚子等部位，除了大吉大利之外，也能保佑子孫、身體健康，因此春牛在這一階段都會被搶得支離破碎。

市府與廟方今日分別在兩地舉行迎春禮，一早先在大東門城舉辦迎春祭典，並於延平郡王祠舉行祭芒神迎春牛儀式，再回到聖母廟前廣場進行繞境、鞭春牛及搶春牛等儀式。最後，在現場超過40萬人的期待下，施放2梯次的炸蜂炮和高空煙火，節目長達100分鐘無冷場，熱鬧程度與跨年不相上下。

對此，黃偉哲表示，儀式進行得相當順利，代表新的年頭有很好的開始跟發展，迎春活動一方面象徵市政推動早就已經開始，一方面也代表整年順利；黃強調，台南是眾神之都也是文化首府，好的宗教及文化活動就該繼續發揚、推動，讓更多市民及下一代可以了解宗教文化禮俗的意義。

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