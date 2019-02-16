賞花燈注意保暖！週日北台整天偏涼 北東部有局部雨

2019-02-16 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，持續受東北季風影響，明天（17日）各地夜間、清晨仍需注意低溫，北部及東半部地區也有局部短暫雨，提醒民眾外出賞花燈時，記得做好保暖。

天氣風險公司指出，週日冷空氣有更強的趨勢，不過水氣會減少，乾冷空氣預計只剩下東北部有陣雨。目前各地已逐漸進入春季氣候，未來強冷空氣的影響將逐漸降低。不過沒有天氣系統的影響，風速減弱，也就會造成污染物擴散條件不佳，空氣品質下降。

氣溫方面，氣象局預報，明天夜間、清晨各地低溫僅17至20度，桃園以北整天氣溫約15至18度，明白天高溫，竹苗、宜花高溫約19至23度，中南部及花東則約25至30度。中南部日夜溫差大，提醒民眾適時添加衣物。另外，沿海地區要留意8至9級的強陣風。

紫外線方面，明天除了基隆市為低量級，嘉義以南及澎湖縣為過量級，其餘地區為中量級。

空氣品質方面，中部、雲嘉南及金門地區為「橘色提醒」「普通」等級，位於下風處的高屏地區為「橘色提醒」等級，其餘地區皆為「良好」。

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