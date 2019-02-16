醫病》心房顫動兩度急診 阿伯裝節律器隔月帶國旗出國玩

2019-02-16 22:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕65歲的魏先生貨車司機退休，去年春節大掃除後呼吸喘、虛弱不已，感覺心跳快停了，除夕送急診，初二又送醫，確診罹患心房顫動，已造成輕度心衰竭，必須裝置心臟節律器，去年6月裝置後，7月就到瑞士遊玩，上個月還環台旅行，為了健康開始散步運動，下個月還要去雪霸步道登山，配合規則服藥，生活一樣多采多姿。

台中榮總心臟內科醫師鄭諭聰指出，心房顫動是心律不整疾病的最大宗，年齡老化和抽菸是主因，70歲以上罹病約7％。他說，不少嚴重心律不整患者，必須裝置心臟節律器、去顫器等植入式心臟電子儀器，但有2、3成患者感到排斥，認為是外來物會有異物感、不方便等誤解，等到病情更嚴重才裝置，甚至已經中風。

鄭諭聰說，現在植入式心臟電子儀器體積小，可監測心跳，在心跳異常給予電流刺激救命，幾乎不會影響生活，也有健保給付，因此「該裝就要裝」，而且以心房顫動來說，早期會心悸，但患者不一定會注意到，後來會出現陣發性心跳不穩，更要即早就醫，否則未即時做抗凝血治療，一年中風機率高達3％至5％。

魏先生開貨運30多年，戒菸20多年，但之前菸齡有30年，去年除夕大掃除，擦個地板就氣喘吁吁、頭暈虛弱，心跳忽快忽慢，兩度送急診，後來確診是心房顫動，心跳每分鐘會跳到200下（正常為100下），慢時只跳30下，多次昏倒。

魏先生除了服用抗凝血和節律控制藥物，也必須裝置體內節律器，接受植入手術，隔天出院，下個月就到瑞士遊玩2個星期，鄭諭聰說，患者出國前回診確認機器正常和規則服藥，病情和心跳控制穩定，一樣能好好出遊。

魏先生今天參加中榮心臟血管中心與惠康基金會合辦「即刻救援馬上心動─植入式心臟電子儀器病友暨家屬座談會」分享經驗，他說，植入心臟去顫器配合服藥，心跳正常也不再頭昏體虛，不用害怕植入機器，自己一個月就習慣了，一樣樂活人生。

而17歲的梁姓少女在睡夢中常常心律不整發作，輾轉來到了中榮心臟內科，確診為先天性心律不整QT間期延長症候群，由心臟內科醫師廖英傑手術植入體內自動去顫器及藥物治療後，未曾再有致命性心律不整或心臟驟停發生，不但是游泳校隊、也入選學校的國際交流學生，今年還考上了國立大學，獲選中榮的優良病友。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整提醒，心悸、胸悶、呼吸喘、曾昏倒、心跳不規則的民眾，應及早就醫檢查是否有心律不整問題，避免猝死風險。

謝育整也說，近年來院方為心搏過緩的病人裝置心臟節律器、心衰竭病人安裝雙腔再同步節律器，大幅改善心衰竭病人的生活品質，也為高風險病人安裝體內自動去顫器，來防止心因性猝死，植入的病友人數已超過千人。

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